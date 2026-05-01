TXNM Energy Inc. Q1 Profit Declines

(RTTNews) - TXNM Energy Inc. (TXNM) released earnings for first quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $3.74 million, or $0.03 per share. This compares with $8.92 million, or $0.10 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $504.98 million from $482.79 million last year.

TXNM Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.74 Mln. vs. $8.92 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.10 last year. -Revenue: $504.98 Mln vs. $482.79 Mln last year.