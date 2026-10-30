PNM Resources Aktie
WKN: 529983 / ISIN: US69349H1077
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30.10.2026 12:34:29
TXNM Energy Q3 Results Rise
(RTTNews) - TXNM Energy, Inc. (TXNM), a provider of electricity, on Friday posted a rise in earnings and revenue for the third quarter of fiscal 2026.
For the three-month period to September 30, the company posted a net loss of $163.429 million, or $1.50 per share, compared with $130.710 million, or $1.22 per share in the same period last year. Ongoing earnings were $184.774 million, or $1.62 per share, higher than $142.830 million, or $1.33 per share in the prior year.
Operating income stood at $271.088 million as against $202.870 million a year ago. Electric operating revenues moved up to $733.290 million from $647.162 million in the previous year.
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