TXO Energy Partners, LP Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TXO Energy Partners, LP Registered ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TXO Energy Partners, LP Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 184,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 213,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at