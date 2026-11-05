TXO Energy Partners, LP Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TXO Energy Partners, LP Registered präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,4 Millionen USD – eine Minderung von 57,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at