TXO Energy Partners, LP Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TXO Energy Partners, LP Registered lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TXO Energy Partners, LP Registered 90,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at