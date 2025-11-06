|
06.11.2025 06:31:29
TXO Energy Partners, LP Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TXO Energy Partners, LP Registered lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat TXO Energy Partners, LP Registered 90,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!