TXO Energy Partners, LP Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TXO Energy Partners, LP Registered veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,35 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 119,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at