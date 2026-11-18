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18.11.2026 06:31:28
TY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TY hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 116,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TY -655,000 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,29 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,47 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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