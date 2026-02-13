TY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TY gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 616,84 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,64 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 117,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,88 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1674,410 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren -3535,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 79,23 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 79,37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at