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18.05.2026 06:31:29
TY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TY hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
TY vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 292,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -316,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,45 Prozent auf 13,25 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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