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13.08.2026 06:31:29
Tyche Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tyche Industries äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tyche Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,0 Millionen INR im Vergleich zu 127,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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