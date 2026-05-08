Tyco International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tyco International veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 709,00 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Tyco International 379,99 ARS je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8 709,41 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tyco International einen Umsatz von 5 991,20 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at