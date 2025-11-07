|
07.11.2025 06:31:29
Tyco International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tyco International hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Tyco International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1776,37 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 446,94 ARS je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Tyco International im vergangenen Quartal 8 571,81 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tyco International 5 878,87 Milliarden ARS umsetzen können.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2854,93 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 977,93 ARS je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 26 785,26 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Tyco International 17 813,81 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.