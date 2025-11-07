Tyco International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tyco International hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Tyco International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1776,37 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 446,94 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Tyco International im vergangenen Quartal 8 571,81 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tyco International 5 878,87 Milliarden ARS umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2854,93 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 977,93 ARS je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 26 785,26 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Tyco International 17 813,81 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at