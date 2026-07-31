Tyco International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tyco International hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 866,49 ARS. Im letzten Jahr hatte Tyco International einen Gewinn von 614,57 ARS je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 9 318,63 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6 952,08 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at