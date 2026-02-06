Tyco International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tyco International hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 610,76 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tyco International 314,80 ARS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 8 330,73 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5 422,54 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

