TYK hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TYK lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

TYK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,79 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 7,86 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TYK 7,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at