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21.05.2026 06:31:29
TYK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TYK hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 28,32 JPY, nach 19,59 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 7,58 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TYK 8,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 84,19 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TYK 70,58 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 31,48 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TYK 31,93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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