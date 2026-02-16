TYK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TYK ließ sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TYK die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 25,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TYK 16,75 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 7,83 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TYK 8,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at