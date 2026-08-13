TYK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TYK äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

TYK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,16 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at