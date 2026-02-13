Tyler Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tyler Technologies ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tyler Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tyler Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 575,2 Millionen USD im Vergleich zu 541,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,20 USD. Im Vorjahr hatte Tyler Technologies 6,05 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,33 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at