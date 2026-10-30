Tyler Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tyler Technologies hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tyler Technologies 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 647,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tyler Technologies einen Umsatz von 595,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at