Tyler Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tyler Technologies hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 2,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tyler Technologies 1,93 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 645,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 596,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at