Tyler Technologies Inc. Reveals Climb In Q2 Profit

(RTTNews) - Tyler Technologies Inc. (TYL) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $93.51 million, or $2.23 per share. This compares with $84.63 million, or $1.93 per share, last year.

Excluding items, Tyler Technologies Inc. reported adjusted earnings of $129.04 million or $3.08 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.2% to $645.10 million from $596.12 million last year.

Tyler Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $93.51 Mln. vs. $84.63 Mln. last year. -EPS: $2.23 vs. $1.93 last year. -Revenue: $645.10 Mln vs. $596.12 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.95 To $ 13.20 Full year revenue guidance: $ 2.535 B To $ 2.575 B