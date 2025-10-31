Tyler Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tyler Technologies hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,93 USD gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 595,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 543,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at