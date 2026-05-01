|
01.05.2026 06:31:29
Tyler Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tyler Technologies hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,84 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tyler Technologies 613,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 565,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!