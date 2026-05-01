Tyler Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tyler Technologies hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,84 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tyler Technologies 613,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 565,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at