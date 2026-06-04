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04.06.2026 06:31:29
Tymbal Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tymbal Resources stellte am 02.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tymbal Resources ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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