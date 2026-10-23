Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|
23.10.2026 08:47:00
TypeScript-Compiler in Rust: Cloudflare übernimmt tsrs
KI-Agenten haben den TypeScript-Compiler nach Rust übersetzt. Microsoft nutzt einige der dabei entdeckten Optimierungen bereits für TypeScript 7.1.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cloudflare
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.08.26
|dailyAktien: Cloudflare – Korrektur läuft aus (NewsTool)
|
26.08.26
|dailyAktien: Cloudflare – Korrektur läuft aus (NewsTool)
|
18.08.26
|Cathie Wood schichtet Ark-Depots um: Aktien-Zukäufe bei NVIDIA und Cloudflare, Verkäufe bei AMD und Palantir (finanzen.at)
|
07.08.26
|Cloudflare-Aktie im Höhenflug: Zweistelliges Wachstum, Ausblick angehoben (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.05.26
|Stellenabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Giganten Jobs streichen (finanzen.at)
|
08.05.26
|Cloudflare-Aktie im Tiefflug: Restrukturierung sorgt für Unruhe und stellt Umsatzwachstum in den Schatten (finanzen.at)
Analysen zu Cloudflare
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cloudflare
|289,90
|7,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.