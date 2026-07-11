Typhoon Holdings Aktie
ISIN: INE412401015
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11.07.2026 10:23:19
Typhoon Bavi: Taiwan, Japan and China face disruption after 17 killed in Philippines
The storm has triggered deadly landslides in the Philippines, knocked out power in Japan and Taiwan, and forced hundreds of thousands to evacuate in China ahead of its expected landfall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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