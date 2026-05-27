Typhoon Financial Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Typhoon Financial Services präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,84 Prozent auf 1,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,260 INR. Im letzten Jahr hatte Typhoon Financial Services einen Gewinn von 0,030 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Typhoon Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 44,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,11 Millionen INR im Vergleich zu 2,84 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at