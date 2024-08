Typhoon Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Typhoon Financial Services hat am 09.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber -0,030 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 0,6 Millionen INR, gegenüber 0,6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at