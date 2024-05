Typhoon Financial Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Typhoon Financial Services hat am 18.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Typhoon Financial Services ein Ergebnis je Aktie von -0,010 INR vermeldet.

Beim Umsatz wurden 0,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,6 Millionen INR.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,010 INR beziffert, während im Vorjahr 0,070 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2,66 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,64 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at