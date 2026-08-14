Typhoon Financial Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Typhoon Financial Services hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Typhoon Financial Services ein EPS von 0,060 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 0,8 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at