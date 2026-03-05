Tyra Bioscience, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tyra Bioscience, ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tyra Bioscience, die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tyra Bioscience, ein Ergebnis je Aktie von -0,430 USD vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,010 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,510 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at