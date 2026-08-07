Tyra Bioscience,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tyra Bioscience, hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tyra Bioscience, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,69 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at