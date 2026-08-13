Tyroon Tea: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tyroon Tea lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,82 Prozent auf 89,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at