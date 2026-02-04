Tyson Foods B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tyson Foods B hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Tyson Foods B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Tyson Foods B mit einem Umsatz von insgesamt 14,31 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at