|
11.11.2025 06:31:28
Tyson Foods B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tyson Foods B hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,86 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,57 Milliarden USD in den Büchern standen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,37 USD gegenüber 2,25 USD je Aktie im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,44 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 53,31 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.