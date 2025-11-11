Tyson Foods B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tyson Foods B hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,86 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,37 USD gegenüber 2,25 USD je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,44 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 53,31 Milliarden USD im Vorjahr.

