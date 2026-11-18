Tyson Foods B hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,130 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 14,59 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,28 USD. Im Vorjahr hatte Tyson Foods B 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 56,42 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at