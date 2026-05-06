Tyson Foods B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tyson Foods B lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tyson Foods B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,65 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 13,07 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at