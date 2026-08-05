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05.08.2026 06:31:29
Tyson Foods B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tyson Foods B hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 13,87 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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