Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
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10.09.2026 22:21:01
Tyson Foods CEO-Elect Schomburger Buys $1 Million in Stock. What Is His Confidence Telling Investors?
Jeffrey K. Schomburger, the President & CEO Elect of Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN), purchased 19,450 shares of Class A Common Stock on Sept. 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($51.50); post-transaction value based on September 04, 2026 market close ($51.42).
Tyson Foods is one of the world's largest protein producers, commanding substantial scale with 133,000 employees and trailing twelve month (TTM) revenues of $55.7 billion. The company maintains competitive advantages through its vertically integrated operations, established distribution networks, and diversified product portfolio spanning fresh proteins and value-added prepared foods. As a fundamental supplier to the global food system, Tyson operates within the Consumer Defensive sector, serving essential nutritional demand across developed and emerging markets.
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