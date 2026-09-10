Tyson Foods Aktie

Tyson Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870625 / ISIN: US9024941034

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10.09.2026 22:21:01

Tyson Foods CEO-Elect Schomburger Buys $1 Million in Stock. What Is His Confidence Telling Investors?

Jeffrey K. Schomburger, the President & CEO Elect of Tyson Foods, Inc. (NYSE:TSN), purchased 19,450 shares of Class A Common Stock on Sept. 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($51.50); post-transaction value based on September 04, 2026 market close ($51.42).

Tyson Foods is one of the world's largest protein producers, commanding substantial scale with 133,000 employees and trailing twelve month (TTM) revenues of $55.7 billion. The company maintains competitive advantages through its vertically integrated operations, established distribution networks, and diversified product portfolio spanning fresh proteins and value-added prepared foods. As a fundamental supplier to the global food system, Tyson operates within the Consumer Defensive sector, serving essential nutritional demand across developed and emerging markets.

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Aktien in diesem Artikel

Confidence Inc. Registered Shs 1 527,00 0,33% Confidence Inc. Registered Shs
Tyson Foods Inc. 45,04 1,08% Tyson Foods Inc.

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