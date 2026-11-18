Tyson Foods hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,130 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tyson Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,59 Milliarden USD im Vergleich zu 13,86 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,532 USD je Aktie sowie einen Umsatz 14,04 Milliarden USD prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,28 USD. Im Vorjahr hatte Tyson Foods 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 56,42 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 54,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at