Tyson Foods Inc. Announces Advance In Q2 Profit

(RTTNews) - Tyson Foods Inc. (TSN) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $260 million, or $0.73 per share. This compares with $7 million, or $0.02 per share, last year.

Excluding items, Tyson Foods Inc. reported adjusted earnings of $307 million or $0.87 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.4% to $13.653 billion from $13.074 billion last year.

Tyson Foods Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $260 Mln. vs. $7 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.02 last year. -Revenue: $13.653 Bln vs. $13.074 Bln last year.