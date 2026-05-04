Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
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04.05.2026 13:40:12
Tyson Foods Inc. Announces Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - Tyson Foods Inc. (TSN) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $260 million, or $0.73 per share. This compares with $7 million, or $0.02 per share, last year.
Excluding items, Tyson Foods Inc. reported adjusted earnings of $307 million or $0.87 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.4% to $13.653 billion from $13.074 billion last year.
Tyson Foods Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $260 Mln. vs. $7 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.02 last year. -Revenue: $13.653 Bln vs. $13.074 Bln last year.
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