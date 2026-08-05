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05.08.2026 06:31:29
Tyson Foods stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tyson Foods hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tyson Foods 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,88 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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