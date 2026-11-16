Tyson Foods Stock Rises 7% Despite Q4 Loss And Weak 2027 Outlook

(RTTNews) - Tyson Foods, Inc. (TSN) shares rose 6.86% to $62.86 after reporting a fourth-quarter net loss of $74 million, down from a year-ago profit of $47 million.

TSN is currently trading at $62.86, up from the previous close of $58.82 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $60.46 and $65.34 during the session, with volume of approximately 3.49 million shares, compared with an average volume of 3.52 million. Its 52-week range is $49.96 to $69.48.

Adjusted EPS fell to $0.61 on sales of $14.585 billion. The company projects fiscal 2027 sales to decline 3.5-5.5% and raised its quarterly dividend to $0.52 per share.