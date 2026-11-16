Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|
16.11.2026 18:52:29
Tyson Foods Stock Rises 7% Despite Q4 Loss And Weak 2027 Outlook
(RTTNews) - Tyson Foods, Inc. (TSN) shares rose 6.86% to $62.86 after reporting a fourth-quarter net loss of $74 million, down from a year-ago profit of $47 million.
TSN is currently trading at $62.86, up from the previous close of $58.82 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $60.46 and $65.34 during the session, with volume of approximately 3.49 million shares, compared with an average volume of 3.52 million. Its 52-week range is $49.96 to $69.48.
Adjusted EPS fell to $0.61 on sales of $14.585 billion. The company projects fiscal 2027 sales to decline 3.5-5.5% and raised its quarterly dividend to $0.52 per share.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tyson Foods Inc.
Analysen zu Tyson Foods Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tyson Foods Inc.
|57,02
|6,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.