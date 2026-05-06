Tyson Foods vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tyson Foods lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tyson Foods 0,020 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Tyson Foods mit einem Umsatz von insgesamt 13,65 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at