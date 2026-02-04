|
Tyson Foods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tyson Foods hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tyson Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,31 Milliarden USD im Vergleich zu 13,62 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
