|
11.11.2025 06:31:28
Tyson Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tyson Foods stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal hat Tyson Foods 13,86 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tyson Foods 54,44 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 53,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.