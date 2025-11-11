Tyson Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tyson Foods stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat Tyson Foods 13,86 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tyson Foods 54,44 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 53,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at