Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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10.04.2026 14:16:50
Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov Fight: When to Watch the Action on Netflix
Fury returns to the ring with a showdown against the Russian heavyweight in London.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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06.04.26
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|Erste Schätzungen: Netflix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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30.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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|27.03.26
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|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
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