W Aktie
WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032
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13.07.2026 05:03:51
U.A.W. President Says He’s the Victim of ‘Bogus Allegations’
A grand jury is investigating whether Shawn Fain used his position to seek favors for his fiancée and retaliated against the union official who denied them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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