u-blox AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

u-blox Finanzergebnisse im ersten Halbjahr 2023 mit zweistelligem Umsatzwachstum



18.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

u-blox Finanzergebnisse im ersten Halbjahr 2023 mit zweistelligem Umsatzwachstum

Umsatzsteigerung um 12.9% (+15.0% bei konstanten Wechselkursen) auf CHF 332.3 Mio.

EBITDA (bereinigt) von CHF 84.0 Mio., verglichen mit CHF 76.6 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 25.3% entspricht

EBIT (bereinigt) von CHF 61.7 Mio. mit einer entsprechenden Marge von 18.6%

Reingewinn (bereinigt) von CHF 48.3 Mio.

Weiterhin solide Bilanz mit einer Netto-Cash-Position von CHF 54.6 Mio.

Revidierte Prognose für das Gesamtjahr 2023 im Einklang mit der Marktdynamik

Thalwil, Schweiz 18. August 2023 u-blox (SIX: UBXN), ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Positionierung und drahtlose Konnektivität, gab heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr per 30. Juni 2023 bekannt.

u-blox erzielte im ersten Halbjahr 2023 solide Ergebnisse mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 15.0%, hauptsächlich aufgrund des Volumenwachstums in den Fokusmärkten Automotive und Industrieanwendungen. Das EBITDA (bereinigt) erreichte CHF 84.0 Mio., das EBIT (bereinigt) stieg um 7.5% auf CHF 61.7 Mio. und der Reingewinn belief sich auf CHF 48.3 Mio.

Nach einem starken Aufschwung revidiert u-blox seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 aufgrund der ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse und Überbeständen bei Kunden infolge der Lieferengpässe im Jahr 2022. Es wird daher erwartet, dass Umsatz und Rentabilität im dritten Quartal negativ beeinflusst werden und sich im vierten Quartal 2023 verbessern. Infolgedessen erwartet u-blox nun für das Gesamtjahr eine Umsatzentwicklung zwischen -6% und 0% und Rentabilitätsmargen im Bereich von 18-22% für das bereinigte EBITDA und 10-14% für das bereinigte EBIT.

Stephan Zizala, Chief Executive Officer von u-blox, kommentiert: "Ich freue mich über unser starkes Ergebnis im ersten Halbjahr 2023. Wir konnten unseren Umsatz zweistellig steigern und dies nach dem aussergewöhnlichen Wachstum in der ersten Hälfte des Vorjahres. Wir haben auch eine gute Rentabilität mit einer EBIT-Marge von 18.6% erzielt, was der ursprünglich für 2023 abgegebenen Prognose entspricht.

In einem sich abschwächenden makroökonomischen und globalen Halbleitermarktumfeld entwickelte sich unser Auftragseingang für die zweite Hälfte des Jahres 2023 langsamer als ursprünglich erwartet. Hauptsächlich aufgrund ungünstiger Wechselkurse und überhöhter Lagerhaltung erwarten wir für das dritte Quartal einen geringeren Umsatz und eine schwache Rentabilität, mit einer Verbesserung im vierten Quartal.

Auch wenn wir uns mit der Anpassung an den Konjunkturzyklus auseinandersetzen müssen, bin ich dank unserer starken strukturellen Wachstumstreiber in den Zielanwendungen bei Automotive und Industrial weiterhin sehr zuversichtlich, was die langfristigen Aussichten und den Wachstumspfad von u-blox angeht. Wir gewinnen wichtige neue Design-Ins bei führenden Kunden. Ein grosser Design-Win für automatisiertes Fahren, der im Jahr 2026 anläuft, und ein innovativer Ansatz für die IoT-Konnektivität über Satellit zeugen von diesen zukünftigen Entwicklungsaussichten."

H1 2023 operative Highlights

Automotive

Wir sicherten uns einen Design-Win im Bereich des autonomen Fahrens mit einem führenden Automobilhersteller im Wert eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags über die Vertragslaufzeit, wobei die Auslieferungen voraussichtlich im Jahr 2026 beginnen werden.

JODY-W5 ist das neueste Dual-Band Wi-Fi 6 und Dual-Mode Bluetooth® 5.3 Modul von u-blox. Dieses für die Automobilindustrie geeignete Modul mit Bluetooth LE Audio in einem kompakten Formfaktor ist ideal, um Überlastungen des drahtlosen Netzwerks im Auto zu vermeiden und erweiterte Audiofunktionen zu bieten.

Industrial

Wir sind eine exklusive Partnerschaft mit Orbcomm eingegangen, einem amerikanischen Anbieter von Satelliten-Konnektivität, Modems und Terminals für den industriellen IoT-Markt. Diese Konnektivität ist für Anwendungen in Gebieten mit schwacher Kommunikationsinfrastruktur unerlässlich, um eine allgegenwärtige Konnektivität zu gewährleisten. u-blox wird in der Lage sein, Orbcomms Satellitenprotokolle und 3GPP LTE-M-Bedarf mit einer vorteilhaften Preisgestaltung abzudecken.

Ausserdem haben wir NEO-F9P und ZED-F9P-15B auf den Markt gebracht: Das kleine NEO-F9P-Modul mit geringem Stromverbrauch unterstützt die präzise Navigation und Automatisierung von sich bewegenden Industriemaschinen. Unser Modul ZED-F9P-15B bietet Kunden im Markt für mobile Robotik eine L1/L5-Option zusätzlich zu den L1/L2-Frequenzbändern für eine verbesserte funktionale Robustheit.

Finanzieller Überblick

Im ersten Halbjahr 2023 erzielte u-blox einen Umsatz von CHF 332.3 Mio., einen EBIT (bereinigt) von CHF 61.7 Mio. und einen Reingewinn (bereinigt) von CHF 48.3 Mio. Die Umsätze waren in den meisten Regionen und Märkten höher als in der ersten Jahreshälfte 2022, was auf eine starke und breit angelegte Expansion der Gesamtnachfrage nach bestehenden und neuen Produkten sowohl in den Automobil- als auch in den industriellen Zielmärkten zurückzuführen ist. Die Fremdwährungskurse wirkten sich mit -2.1% negativ auf den Umsatz aus, hauptsächlich aufgrund der Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken.

Umsätze nach Regionen

APAC : Die Umsätze im ersten Halbjahr 2023 stiegen kräftig auf CHF 144.6 Mio. von CHF 114.5 Mio. im Vorjahreszeitraum (+26,3%). Dies war hauptsächlich auf die gute Nachfrage von Kunden aus der Automobilindustrie, den Aufbau von Sicherheitsbeständen für einen Kunden aus dem Gesundheitsbereich und Lieferungen des Auftragsrückstands aus dem Jahr 2022 zurückzuführen.

: Die Umsätze im ersten Halbjahr 2023 stiegen kräftig auf CHF 144.6 Mio. von CHF 114.5 Mio. im Vorjahreszeitraum (+26,3%). Dies war hauptsächlich auf die gute Nachfrage von Kunden aus der Automobilindustrie, den Aufbau von Sicherheitsbeständen für einen Kunden aus dem Gesundheitsbereich und Lieferungen des Auftragsrückstands aus dem Jahr 2022 zurückzuführen. EMEA: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 belief sich der Umsatz auf CHF 105.7 Mio., gegenüber CHF 83.6 Mio. im Vorjahr (+26,4%). Das Wachstum gelang vor allem dank der Ausweitung des Tracking-Geschäfts und Auslieferungen des Auftragsbuchs von 2022.

AMEC: Der Umsatz erreichte bis Juni CHF 82.0 Mio. im Vergleich zu CHF 96.3 Mio. im ersten Halbjahr 2022 (-14,8%) und ist hauptsächlich auf einen Nachfragerückgang im Gesundheitsbereich und bei Verbraucheranwendungen zurückzuführen.

Umsätze nach Märkten

Automotive: Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2023 um 20.4% auf CHF 100.6 Mio. (H1 2022: CHF 83.5 Mio.), was auf neue Produkte und die Auslieferung des Auftragsbestandes von 2022 zurückzuführen ist.

Industrial: Der Umsatz in H1 2023 stieg von CHF 179.0 Mio. in H1 2022 auf CHF 217.9 Mio. (+21,7%), vor allem dank Marktanteilsgewinnen, starker Nachfrage im Bereich Tracking und Auslieferungen des 2022 Auftragsbuchs.

Der Umsatz in H1 2023 stieg von CHF 179.0 Mio. in H1 2022 auf CHF 217.9 Mio. (+21,7%), vor allem dank Marktanteilsgewinnen, starker Nachfrage im Bereich Tracking und Auslieferungen des 2022 Auftragsbuchs. Consumer / Andere: Der Umsatz im H1 2023 belief sich auf CHF 13.8 Mio. nach CHF 31.8 Mio. im H1 2022 (-56,5%), hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der Verbrauchernachfrage seit Mitte 2022.

Der Bruttogewinn (bereinigt) stieg im ersten Halbjahr 2023 um 8.2% auf CHF 155.6 Mio., gegenüber CHF 143.8 Mio. im gleichen Zeitraum 2022. Die entsprechende Bruttogewinnmarge (bereinigt) belief sich auf 46.8% (H1 2022: 48.9%), hauptsächlich aufgrund von Änderungen im Produktmix, während die Preisdeflation keine grosse Rolle spielte.

Die F&E-Aufwendungen (bereinigt) beliefen sich in den ersten sechs Monaten 2023 auf CHF 59.9 Mio., verglichen mit CHF 52.6 Mio. im Vorjahreszeitraum, ein Anstieg von 14.0%. In Prozent des Umsatzes lagen sie bei 18.0%, 20 Basispunkte höher als im ersten Halbjahr 2022, was auf einen niedrigeren durchschnittlichen Kapitalisierungssatz im Berichtszeitraum zurückzuführen ist.

Die bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) in Höhe von CHF 34.0 Mio. in H1 2023 blieben in absoluten Zahlen unverändert (CHF 33.8 Mio. in H1 2022). Der prozentuale Anteil des bereinigten SG&A-Aufwands am Umsatz verringerte sich deutlich auf 10.2% gegenüber 11.5% im Vorjahreszeitraum. Die Reduktion spiegelt die operativen Leverage-Fähigkeiten von u-blox infolge des Umsatzwachstums sowie die niedrigeren Personalkosten im Zusammenhang mit variablen Vergütungen wider.

Das Finanzergebnis (bereinigt) belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF -3.9 Mio. nach CHF +2.4 Mio. im ersten Halbjahr 2022. Ohne Währungseffekte blieben die Nettofinanzierungskossten (bereinigt) mit CHF -0,4 Mio. im ersten Halbjahr 2023 gegenüber CHF -0,7 Mio. praktisch stabil. Das Währungsergebnis belief sich in den ersten sechs Monaten 2023 auf CHF -3,4 Mio. (realisiert: CHF -2,2 Mio.; unrealisiert: CHF -1,2 Mio.) gegenüber CHF +3,1 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres (realisiert: CHF +2,0 Mio.; unrealisiert: CHF +1,1 Mio.).

Der Reingewinn (bereinigt) stieg auf CHF 46.1 Mio. im Vergleich zu CHF 48.3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der verwässerte Gewinn pro Aktie (bereinigt) belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 6.67 pro Aktie, verglichen mit CHF 7.00 pro Aktie im ersten Halbjahr 2022.

Cash Flow

Der operative Cashflow belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 10.5 Mio., verglichen mit CHF 30.4 Mio. im ersten Halbjahr 2022. Der freie Cashflow belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF -12.9 Mio., verglichen mit CHF 6.6 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Veränderung des Nettoumlaufvermögens betrug CHF -67.0 Mio. im H1 2023 gegenüber CHF -51.8 Mio. im H1 2022. Die gezahlten Ertragssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF -3.6 Mio., gegenüber CHF +4.4 Mio. im ersten Halbjahr 2022.

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Höhe von CHF 23.4 Mio. im ersten Halbjahr 2023 stehen im Vergleich zu CHF 24.4 Mio. im ersten Halbjahr 2022. Der prozentuale Anteil des Investitionsaufwands am Umsatz sank von 8.3 % im ersten Halbjahr 2022 auf 7.0 %, was auf eine niedrigere durchschnittliche F&E-Kapitalisierungsrate zurückzuführen ist.

Bilanz

Die Netto-Cash-Position am 30. Juni 2023 betrug CHF 54.6 Mio. nach Dividendenzahlung von CHF 14.2 Mio., Rückzahlung der CHF 60 Mio. Anleihe im April 2023 und anschliessender Inanspruchnahme einer kurzfristigen Bankfazilität von CHF 40 Mio. Dies gegenüber CHF 77.8 Mio. per 31. Dezember 2022.

Ausblick

u-blox revidiert die Jahresprognose vom März 2023 aufgrund ungünstiger Entwicklungen bei den Wechselkursen und Überbeständen bei Kunden. Während das erste Halbjahr noch vom starken Auftragsbestand zu Beginn des Jahres profitierte, wird erwartet, dass die Verkürzung der Vorlaufzeiten und ein vorsichtigeres Bestellverhalten zur Anpassung an die überhöhten Lagerbestände, sich negativ auf den Umsatz im dritten Quartal auswirken werden, mit einer Verbesserung im vierten Quartal 2023. Zu den Effekten, die sich auf die Rentabilität auswirken, gehören ein geringerer operativer Leverage, Lagerhaltungskosten bei höheren Wechselkursen und der Produktmix.

u-blox bleibt positiv in Bezug auf die langfristigen Entwicklungsaussichten des Unternehmens. Die Nachfrage und die Anforderungen an Halbleiterlösungen für automatisiertes und autonomes Fahren, Asset Tracking, Angebote für das Gesundheitswesen und die Industrieautomation werden deutlich zunehmen. Unsere Design Wins bestätigen, dass u-blox auf dem richtigen Weg ist, mit Halbleiterlösungen und Dienstleistungen im Bereich Positionierung und drahtloser Konnektivität zu wachsen.

Revidierte Prognose

2022 gemäss Abschluss Guidance 2023 10. März 20231 18. August 20232 Umsatz (MCHF) 624 +37 +100 -39 +1 Umsatzwachstum +6 bis +16% -6 bis +0% EBITDA Marge (bereinigt) 27.2% 21 bis 24% 18 bis 22% EBIT Marge (bereinigt) 21.0% 14 bis 18% 10 bis 14%

1) Annahmen Fremdwährungskurse 2023: USD: 0.98, EUR: 0.99, GBP: 1.18

2) Annahmen Fremdwährungskurse 2023: USD: 0.89, EUR: 0.97, GBP: 1.12

Kennzahlen

(CHF Mio.) H1 2023 H1 2022 % Umsatz 332.3 294.4 12.9% EBITDA (bereinigt) 84.0 76.6 9.8% EBITDA Marge (bereinigt) 25.3% 26.0% -0.7% EBIT (bereinigt) 61.7 57.4 7.5% EBIT Marge (bereinigt) 18.6% 19.5% -0.9% Free Cash Flow (12.9) 6.6

Den vollständigen verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss finden Sie in unserem

Halbjahresbericht 2023 (EN) .

Angaben zu Telefonkonferenz und Webcast

Einzelheiten zur Telefonkonferenz und zum Webcast für das HY 2023 finden Sie hier.

Ansprechpartner bei u-blox:

Rafael Duarte Head of Investor Relations Telefon: +41 79 966 89 12 rafael.duarte@u-blox.com Dynamics Group AG The Equity Group Inc. Doris Rudischhauser Lena Cati Telefon: +41 79 410 81 88 Telefon: +1 (212) 836-9611 doris.rudischhauser@u-blox.com lcati@equityny.com

Über u-blox

u-blox (SIX: UBXN) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für Positionierung und drahtlose Kommunikation in den Branchen Automobil, Industrie und Konsumgüter. Intelligente und zuverlässige Lösungen von u-blox ermöglichen es Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu bestimmen und drahtlos in Mobilfunknetzen und über Kurzstrecken zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio an Chips, Modulen sicheren Datendiensten und Konnektivität, ist u-blox einzigartig positioniert und ermöglicht seinen Kunden, schnell und kostengünstig innovative Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Thalwil, Schweiz, ist mit Niederlassungen in Europa, Asien und den USA weltweit präsent.

(www.ublox.com)

Besuchen Sie uns auf Facebook, LinkedIn, Twitter @ublox and YouTube

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen widerspiegeln die gegenwärtige Auffassung des Managements und sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der ublox Gruppe wesentlich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu zählen Risiken in Bezug auf den Erfolg von und die Nachfrage nach den Produkten der Gruppe, die Möglichkeit, dass die Produkte der Gruppe veralten, die Fähigkeit der Gruppe, ihre geistigen Eigentumsrechte zu verteidigen, die Fähigkeit der Gruppe, rechtzeitig neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, das dynamische und vom Wettbewerb geprägte Umfeld, in dem die Gruppe operiert, das aufsichtsrechtliche Umfeld, Wechselkursschwankungen, die Fähigkeit der Gruppe, Erlöse zu erzielen und Rentabilität zu erreichen, sowie die Fähigkeit der Gruppe, ihre Expansionsprojekte zeitgerecht zu realisieren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken bzw. Unsicherheiten tatsächlich eintreten oder sollte sich die zu Grunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesem Bericht gemachten Angaben abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung werden durch ublox zur Verfügung gestellt und entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. ublox übernimmt keinerlei Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.



Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der englischen Version.